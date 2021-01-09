شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تطلق برنامج الإثراء الشتوي لأول مرة افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" مع إحدى الشركات بالقطاع الخاص على رعاية برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021 ، والذي سيبدأ يوم الأحد العاشر من يناير الجاري ويستمر إلى 21 منه.

ويعد برنامج الإثراء الشتوي أحد أهم الفعاليات التي تتميز بها الجامعة، ويهدف إلى اثراء والهام الطلاب في جامعة كاوست وجميع الجامعات بالمملكة، وموظفي القطاع الخاص والعام عن طريق تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية، وورش العمل، والتدريب على المها ارت وريادة المشاريع، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتطويرية، حيث وصل مجموع التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قرابة مليون مشارك خلال العام الماضي.

وفي دورته الثانية عشرة، تم اختيار "الاتصال" كموضوع رئيسي للبرنامج، لما له من دور كبير في تقريب المسافات الجغرافية والثقافية. وساهمت التقنيات الحديثة من تعزيز وتمكين هذا التواصل، وترسيخ فكرة العيش في وطن عالمي واحد. كما يعد التطور الرقمي ظاهرة عصرنا الحالي، فنحن دائماً على "اتصال" في عالمنا الصغير لفهم التحديات العالمية وحّلها بشكل أفضل.

وتشمل مواضيع البرنامج لهذا العام : الاتصال المعرفي والنادي والاجتماعي، الشبكات والاتصالات المتقدمة، التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني ، رصد التهديدات والتخفيف منها (الامراض المعديه والمعلومات الخاطئة والعنف والأزمات والكوارث) ، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الأنظمة والمدن الذكية.

كما وقعت كاوست رعايتين أخرتين لبرنامجها الإثرائي الشتوي السنوي، والذي يقام لأول مرة افتراضياً، مع شركتين بالقطاع الخاص.