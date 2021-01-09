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ارتفاع نسب التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.7%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

ارتفاع نسب التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.7%

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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احتلت السعودية المرتبة الثانية في نسب التعافي من كورونا على مستوى دول الخليج وذلك وفقاً لمجلس الصحة الخليجي، إذ تصدرت قطر نسب الشفاء بنسبة 98% ، تليها السعودية بنسبة 97.7% ، بينما سجلت البحرين 97% ، الإمارات 89.8% ، سلطنة عُمان 94.2% ، الكويت 96.9%.

الحرص على التطعيم

وفي سياق متصل ، دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، جميع أفراد المجتمع بعدم التساهل بالتدابير الاحترازية خلال المرحلة الراهنة والتي تعد أهم مراحل مواجهة كورونا ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين ، مشدداً على ضرورة الحرص على أخذ التطعيم فذلك يساعد على منح الحماية المطلوبة للجسم من اكتساب الفيروس ، والأمر الآخر المساهمة في محاصرة الفيروس وعدم ترك أي مجال له للانتشار.

التغذية والنوم والرياضة

ونصح الدكتور الحسن ، بضرورة التغذية الصحية ، والنوم الصحي ، وممارسة ، وتجنب التدخين، والحد من تناول مشروبات الكافيين ، والابتعاد عن كل أوجه التوتر ، وعدم متابعة الأخبار غير الموثقة التي تنتشر في المواقع بشأن تطعيمات كورونا ، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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