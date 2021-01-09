الشهري منقذ الطفل في سيول وادي ثربان لـ”المواطن”: لم أتردد لحظة

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - القنفذة

روى عبدالرحمن بن أحمد الشهري، الذي نجح في إنقاذ أحد الأطفال من الغرق في سيول وادي ثربان، لـ” متابعات الخليج 365” تفاصيل الحادثة وكيف اتخذ قراره السريع والعاجل في إنقاذ الطفل بعدما جرفته مياه السيول رغم خطورة الموقف.

وقال الشهري: تصادف أنه عند خروجنا أنا وخالي وصديق مقرب لي أن شاهدنا مجموعة من الأطفال ذوي أعمار متفاوتة على حافة الوادي، وما هي إلا لحظات وإذ بالحافة تنهار من قوة جريان السيل وحينها هرب الأطفال عدا هذا الطفل الذي وقع وعمره قرابة الـ١٦ عامًا.

وأضاف ” الشهري ” حينها لم أتمالك نفسي وأنا أشاهد الطفل يصارع الغرق وذهبت مسرعًا وقد أودعت أغراضي لصديقي إلا أنه حاول منعي من النزول عبر ذلك الموقع واتجهنا لموقع آخر لسهولة النزول والوصول للطفل.

واستطرد “الشهري” قائلاً: إن هذا الطفل يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتمكن أثناء هبوط الحافة من اللحاق ببقية أقرانه الذين كانوا معه.

وبين أن هذه الواقعة ليست الأولى التي ينقذ فيها أشخاصاً من الغرق بل سبق وأنقذ سيدة عمرها قرابة الخمسين عامًا، حيث كانت بصحبة عائلتها.

واختتم الشهري بتوجيه نصيحة لكل شخص بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأودية أو النزول فيها.

وكان مقطع فيديو متداول وثق شجاعة الشهري وهو يلقي بنفسه في مجرى السيل ممسكًا بالطفل فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون الدعم والمساعدة.