شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: لا صحة للسماح لغير المعتمرين بدخول المطاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» عدم صحة ما تم تداوله أخيرا حول السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.

وبينت المصادر أن قرار السماح قديم مع بداية جائحة فايروس كورونا المستجد، مشيرة إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت.