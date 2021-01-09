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مصادر لـ«الخليج 365»: لا صحة للسماح لغير المعتمرين بدخول المطاف

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جدة - خالد شويل - أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» عدم صحة ما تم تداوله أخيرا حول السماح بأداء الطواف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين.

وبينت المصادر أن قرار السماح قديم مع بداية جائحة فايروس المستجد، مشيرة إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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