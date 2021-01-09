المملكة أيقونة تماسك المنظومة الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطعت المملكة عهدا على نفسها في التمسك بتحقيق المصالح العليا للمنظومة الخليجية تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في لم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات، ورأب الصدع وعدم ترك مجال لأي شرخ في العلاقات الأخوية، مما جعلها تتسنم دورا رياديا تجاه دول المجلس من خلال حرصها الدائم على وحدة الصف، ونبذ الخلافات وتعزيز المكتسبات لما فيه خير دول وشعوب المجلس، وامتدادا لدورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

وتعكس المساعي الأخيرة في تهيئة الأجواء المناسبة لعقد قمة العلا الخليجية بمشاركة جميع الدول، ما تتمتع به من مكانة خاصة لدى الجميع خليجيا وعربيا، وتترجم حرصها على أن تكون القمة جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، فضلا عن ترسيخ دورها التاريخي في عمل كل ما من شأنه تعزيز تماسك لحمة الكيان الخليجي.

وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة على أن سياسة المملكة ثابتة ومستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة رؤية 2030 تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجيا موحدا وقويا، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دول الخليج والمنطقة.

ونوه إلى رغبة المملكة في المضي قدما لمواصلة مسيرة الخير والتعاون، وتحقيق المصالح الخليجية المشتركة لخدمة شعوب لمنطقة، وبما يعزز أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن مجلس التعاون أسس استنادا إلى ما يربط بين دول الخليج من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين الشعوب.

وشدد ولي العهد على أهمية استدراك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات، ولا سيما في هذا الخصوص رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة الـ36، وما شهدته من تقدم محرز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية، مؤكدة على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية.

وأشار إلى أن قادة الخليج أحوج ما يكونون لتوحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بهم، خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني، وبرنامجه للصواريخ البالستية، ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها وكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضع القادة أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وثمنت الكلمة المساعي الأمريكية، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدت هذه الجهود بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الموقع في القمة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

جهود سعودية مقدرة