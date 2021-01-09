تسجيل  110 إصابات جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن أعداد التعافي والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363692 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 355382 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6286 سحالة.

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