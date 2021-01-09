«ذا لاين».. شركة نيوم تعلن أكبر مشروعاتها خلال ٢٤ ساعة

تعتزم شركة نيوم الإعلان، غدًا الأحد، عن مشروع كبير بدأت في الإشارة إليه على منصَّاتها الاجتماعية وموقعها الإلكتروني، أطلقت عليه اسم «ذا لاين» لكنها لم تعلن عن أي تفاصيل عن طبيعة المشروع.

ووضعت شركة نيوم على موقعها الإلكتروني ساعة عكسية تشير إلى أنها ستعلن عن مشروع كبير اكتفت بذكر اسمه «ذا لاين».

وقالت شركة نيوم عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «ماذا لو صممنا مجتمعات مُستقبلية تضع مصلحة الإنسان أولًا؟» وذيلت التويتة بوسم «#مشروعذا لاين ».

وتشير بعض التصورات إلى أن مشروع ذا لاين مرتبط بالطاقة أو بمكون قريب لمبادئ وهوية نيوم البيئية والتنموية، خاصة أن الشركة بثت مقطعا مصورا مكتوب فيه: «صممت المدن لتواكب السيارات لا الإنسان.. آن الأوان لنطلق ذا لاين».

وكانت «نيوم» قد أعلنت مؤخرًا العديد من المشروعات الضخمة كان من أبرزها عقد إنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن نيوم الإدراكية في أغسطس الماضي، بينما في يوليو أعلنت أنها ستكون موطنًا لأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم.

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