استشاري أمراض معدية: الجرعة الثانية من لقاح كورونا «ضرورية»

اكد استشاري الأمراض المعدية ومرض نقص المناعة المكتسبة، الدكتور غسان ولي، ضرورة أخذ جرعتي لقاح كورونا وعدم الاكتفاء بواحدة منها.

وقال استشاري الأمراض المعدية –عبر تويتر- إن فعالية الجرعة الأولى من تطعيم فايزر تبلغ ٥٢٪، بينما ترتفع الى ٩٥٪ بعد أخذ الجرعة الثانية.

وتابع الدكتور ولي قائلا: «الرجاء الحرص على أخذ الجرعتين كاملتين».

وكان الدكتور ولي أوضح في أغسطس الماضي، أن علاج كورونا عن طريق البلازما قد يفيد بعض المرضى خصوصا لو أعطي في أول المرض (خلال ثلاثة أيام من بدء الأعراض) واحتوى على كميات كبيرة من الأجسام المضادة ولكن لا يمكن اعتباره اختراقا او اكتشافا جديدا، فهو إضافة لمجموعة علاجات متوفرة لا أكثر ولا اقل.

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