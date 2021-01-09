بالفيديو.. سعوديون يرحبون بمواطن قطري بعد عبوره منفذ سلوى

رحب مواطنون سعوديون بأشقائهم القطريين، عبر مرورهم من منفذ سلوى الحدودي قادمين إلى المملكة.

ونشرت قناة الإخبارية –عبر تويتر- مقطعا مصورا يوثق استقبال عدد من المواطنين، لقطرى عبر بسيارته من منفذ سلوى، مرحبين به في المملكة.

وقال المواطن القطري الذي ترجل من سيارته للسلام على أشقائه السعوديين، إن اسمه «عبد الله بن محمد بن دحروج»، وتابع قائلا: «الله يديمها الأفراح».

يذكر أن منفذ سلوى الحدودي استقبل اليوم عددا من المواطنين القطريين في طريقهم للمملكة، بعد إعادة افتتاحه، في الوقت الذي أعلنت فيه الجمارك جاهزيتها لاستقبال المسافرين.

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