«الوطني للأرصاد» ينبه من أمطار ورياح متربة على 3 مناطق

وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة على منطقتي الباحة وعسير، ورياح نشطة على منطقة المدنية المنورة، تستمر حتى ساعات المساء.

حيث نبَّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه، الذي يستمرّ إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وظهران الجنوب ومحايل، مشيرًا إلى أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وأصدر المركز تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وذلك على منطقة المدينة المنورة، وتشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

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