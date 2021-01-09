«المرور» يُذكر بموعد تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق في 4 مناطق

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، في أربعة مناطق.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنه متبق ثلاثة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، وذلك في كل من (تبوك- نجران- القصيم- حائل).

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، تم بدء الرصد الآلي لمخالفة مسارات الطرق، في كل من «مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير- الحدود الشمالية- محافظة القريات».

اقرأ أيضًا:

غدًا.. بدء الرصد الآلي لمخالفة «مسارات الطرق» في 5 مناطق ومدن