اخبار السعوديه

«المرور» يُذكر بموعد تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق في 4 مناطق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - يتم رصدها آليًّا

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، في أربعة مناطق.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنه متبق ثلاثة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، وذلك في كل من (تبوك- نجران- القصيم- حائل).

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، تم بدء الرصد الآلي لمخالفة مسارات الطرق، في كل من «مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير- الحدود الشمالية- محافظة القريات».

اقرأ أيضًا:

غدًا.. بدء الرصد الآلي لمخالفة «مسارات الطرق» في 5 مناطق ومدن

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا