سيارات سعودية تستعد لدخول قطر عبر منفذ سلوى الحدودي

استعدت سيارات سعودية لعبور منفذ سلوى الحدودي مع قطر، وذلك بعد فتح المنفذ بين البلدين، اليوم السبت، وفقا لـ«العربية».

وفي وقت سابق اليوم، بدأ عبور مواطنين وسيارات قطرية إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي.

وكانت الجمارك أعلنت عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى، كما قامت قوات حرس الحدود بإزالة الحواجز الإسمنتية، فيما تواجدت بالمنفذ قطاعات الجوازات والجمارك لمباشرة أعمالها.

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عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي