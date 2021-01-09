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سيارات سعودية تستعد لدخول قطر عبر منفذ سلوى الحدودي

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الرياض - محمد عبدالله - بعد إعادة افتتاحه اليوم

استعدت سيارات سعودية لعبور منفذ سلوى الحدودي مع قطر، وذلك بعد فتح المنفذ بين البلدين، اليوم السبت، وفقا لـ«العربية».

وفي وقت سابق اليوم، بدأ عبور مواطنين وسيارات قطرية إلى عبر منفذ سلوى الحدودي.

وكانت الجمارك أعلنت عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى، كما قامت قوات حرس الحدود بإزالة الحواجز الإسمنتية، فيما تواجدت بالمنفذ قطاعات الجوازات والجمارك لمباشرة أعمالها.

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عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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