السعودية اليوم / عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تصدر إحصاءات العملية التعليمية خلال الفصل الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ



أبها 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

أصدرت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقريراً بالعمليات التعليمية التي تمت عن بعد خلال الفصل الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ لنحو 60 ألف طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقررات الجامعة في مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتوفير البيئة التعليمية المميزة خلال جائحة

وأضاف السلمي أن هذا التميز الواضح في عمل التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد -الذي يعكسه مستوى عملها خلال الفصل الأول 1442هـ-نموذج مشرف بما يحمله من معطيات واستحداث أنظمة وأدوات وممارسات هيأت للانتقال من مرحلة الاعتماد على التعلم الإلكتروني كنموذج بديل إلى خيار إستراتيجي يتم فيه تجاوز الاعتماد المجرد إلى توظيف معايير الجودة في الممارسة التعليمية.

بدوره أبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجهود البنّاءة التي قامت بها عمادة التعلم الإلكتروني بالتعاون مع الكليات وعدد من الجهات تؤكد المستوى المميز الذي وصل إليه التعلم الإلكتروني في الجامعة والذي استطاع توفير بيئة تعليمية مميزة خلال جائحة كورونا، وهو نتيجة حتمية للجهود الكبيرة المبذولة من وزارة التعليم بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - .

من جهته أوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن العمادة قامت خلال الفصل الأول 1442هـ بالكثير من الأنشطة والمبادرات التي كان لها أثر بارز في تعزيز عملية التعلم عن بعد وتحسين تجربة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير تجربة تعليمية مرنة لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهات الفنية في العمادة.

وأضاف أن الجامعة حرصت على تطبيق معايير جودة التعلم الإلكتروني وتوفير الأدلة الإرشادية وجميع وسائل الدعم وعقد الكثير من الدورات والورش التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجنسين عن بُعد.

ووفق تقرير العمادة بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 3179460، وبلغ عدد المقررات 1947 مقرراً، وعدد الشُّعب 14040 شعبة، والتقييمات ٢٤١٤٦٣٠ تقييماً، وعدد لوحات النقاش ٣٣٣٥٠٦، فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها ٦٧٩٤١ ملفاً، وعدد جلسات الفصول الافتراضية ١٥٢٩٤٤.

وفي مجال الدعم الفني أوضح جبلي أن عمليات الدعم بلغت ١٩٦١٦ عملية بمختلف وسائل الدعم (هاتف، وواتس آب، وبريد إلكتروني، ومباشر من خلال المكتب وعبر livechat – anydesk)، كما أعدت العمادة ونشرت ٤١ دليلاً إرشادياً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الفصل الأول ٢٩ دورة تدريبية، منها ٢٣ لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين، حضرها ١١٣٨٦ مستفيداً، و ٦ دورات للطلاب والطالبات حضرها ٥٩٨٢ متدرباً ومتدربة.

وأشرفت عمادة التعلم الإلكتروني على تنفيذ ٢٧ ندوة منوعة، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها ١١٤٩٨ مستفيدًا ومستفيدة، وتم في الفصل الأول من خلال عمادة التعلم الإلكتروني تنفيذ ٩٦٥٢ اختباراً إلكترونياً وشفوياً، كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية، حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الدراسي الأول ٢٤٥، وحققت القناة ١٨٩٥٣٨ مشاهدة في ٥٩٠٩.٢ ساعات، وبلغ عدد مرات الظهور ١٢٣٧٨٠٤.

// انتهى //

16:28ت م

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أبها 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأصدرت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقريراً بالعمليات التعليمية التي تمت عن بعد خلال الفصل الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ لنحو 60 ألف طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقررات الجامعة في مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتوفير البيئة التعليمية المميزة خلال جائحة كورونا أثمرت الكثير من المنجزات المهمة، منوهًا بدور المتابعة المستمرة والدعم من قبل وزارة التعليم حيث كان لذلك الأثر الكبير في النجاح.وأضاف السلمي أن هذا التميز الواضح في عمل التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد -الذي يعكسه مستوى عملها خلال الفصل الأول 1442هـ-نموذج مشرف بما يحمله من معطيات واستحداث أنظمة وأدوات وممارسات هيأت للانتقال من مرحلة الاعتماد على التعلم الإلكتروني كنموذج بديل إلى خيار إستراتيجي يتم فيه تجاوز الاعتماد المجرد إلى توظيف معايير الجودة في الممارسة التعليمية.بدوره أبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجهود البنّاءة التي قامت بها عمادة التعلم الإلكتروني بالتعاون مع الكليات وعدد من الجهات تؤكد المستوى المميز الذي وصل إليه التعلم الإلكتروني في الجامعة والذي استطاع توفير بيئة تعليمية مميزة خلال جائحة كورونا، وهو نتيجة حتمية للجهود الكبيرة المبذولة من وزارة التعليم بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - .من جهته أوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن العمادة قامت خلال الفصل الأول 1442هـ بالكثير من الأنشطة والمبادرات التي كان لها أثر بارز في تعزيز عملية التعلم عن بعد وتحسين تجربة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير تجربة تعليمية مرنة لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهات الفنية في العمادة.وأضاف أن الجامعة حرصت على تطبيق معايير جودة التعلم الإلكتروني وتوفير الأدلة الإرشادية وجميع وسائل الدعم وعقد الكثير من الدورات والورش التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجنسين عن بُعد.ووفق تقرير العمادة بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 3179460، وبلغ عدد المقررات 1947 مقرراً، وعدد الشُّعب 14040 شعبة، والتقييمات ٢٤١٤٦٣٠ تقييماً، وعدد لوحات النقاش ٣٣٣٥٠٦، فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها ٦٧٩٤١ ملفاً، وعدد جلسات الفصول الافتراضية ١٥٢٩٤٤.وفي مجال الدعم الفني أوضح جبلي أن عمليات الدعم بلغت ١٩٦١٦ عملية بمختلف وسائل الدعم (هاتف، وواتس آب، وبريد إلكتروني، ومباشر من خلال المكتب وعبر livechat – anydesk)، كما أعدت العمادة ونشرت ٤١ دليلاً إرشادياً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الفصل الأول ٢٩ دورة تدريبية، منها ٢٣ لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين، حضرها ١١٣٨٦ مستفيداً، و ٦ دورات للطلاب والطالبات حضرها ٥٩٨٢ متدرباً ومتدربة.وأشرفت عمادة التعلم الإلكتروني على تنفيذ ٢٧ ندوة منوعة، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها ١١٤٩٨ مستفيدًا ومستفيدة، وتم في الفصل الأول من خلال عمادة التعلم الإلكتروني تنفيذ ٩٦٥٢ اختباراً إلكترونياً وشفوياً، كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية، حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الدراسي الأول ٢٤٥، وحققت القناة ١٨٩٥٣٨ مشاهدة في ٥٩٠٩.٢ ساعات، وبلغ عدد مرات الظهور ١٢٣٧٨٠٤.// انتهى //16:28ت م0044

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