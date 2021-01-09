السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة يتفقد العمل الميداني والتوعوي بمحافظة الكامل



مكة المكرمة ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٢ الموافق ٩ يناير ٢٠٢١م واس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم العمل الميداني والتوعوي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل .

واطلع الشيخ العمري على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ حملتي (الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور) ، كما ألقى محاضرة توعوية بمحافظة الكامل بعنوان: (الصلاة نور) تناول فيها أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم .

// انتهى //

16:03ت م

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