السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 143 وفاة و2048 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2048 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 660703 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19992 حالة وفاة.

// انتهى //

11:50ت م

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بروكسل 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و143 حالة وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 660703 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19992 حالة وفاة.// انتهى //11:50ت م0019

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