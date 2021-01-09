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تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يعد تراجعا مبشرا في الإصابات، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 363,692 .

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية 6,286 .

 

وأكدت أنه تم تسجيل 174 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 355,382.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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