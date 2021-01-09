السعودية تفرض 20 ريالاً غرامة عن كل يوم تأخير في مغادرة السيارة الأجنبية

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

قررت الجمارك السعودية، اليوم، فرض غرامة قدرها 20 ريالاً عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء المدة النظامية لبقائها في المملكة.



وقالت الجمارك، في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، إنَّ "المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي ثلاثة أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تُفرض غرامة قدرها 20 ريالاً عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة".

وأوضحت أن آخر سنة صنع للمركبات يسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، لافتاً إلى أنَّ الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.