شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إندونيسيا تعثر على حطام من الطائرة المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وسائل إعلام إندونيسية اليوم العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة سريويجايا إير التى انقطع الاتصال بها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة سريويجايا إير بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم السبت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت الشركة فى بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.