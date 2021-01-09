فيديو.. مداهمة حية لمعمل لتزوير الإقامات في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏نجحت ‏دوريات الشرطة بمدينة الرياض في ضبط معمل تزوير في منفوحة، يحتوي على عدد كبير من الإقامات ورخص السير وإرشادات صحية وبطاقة تأمين طبي وأيضا أجهزة الطباعة ولواصق للصناعات الأمنية.

كما تم القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية ‏الباكستانية جميعهم من المخالفين لنظام الإقامة، وجارٍ تحويلهم إلى جهة الاختصاص.



