بالفيديو.. أول مواطن قطري يعبر منفذ سلوى: الإجراءات ميسَّرة والمسؤولون متعاونون

أعرب أول مواطن قطري يعبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكدًا أنَّ المسؤولين رحَّبوا به وأنَّ إجراءات العبور كانت يسيرة وتثلج الصدر.

وقال المواطن القطري لقناة «الإخبارية»، إنه في بلده الثاني، مؤكدًا أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين ورحَّبوا به، كما أهدوه باقة من الورود.

ووجه المواطن القطري رسالة إلى مواطنيه بأنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسرة.

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