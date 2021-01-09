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السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبوظبي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالة
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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