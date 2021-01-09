السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة .

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13:57ت م

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أبوظبي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالةوأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة .// انتهى //13:57ت م0033

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