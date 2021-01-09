السعودية اليوم / الجمارك السعودية تستقبل القادمين عبر منفذ سلوى



الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

بدأت الجمارك

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

// انتهى //

13:41ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسبدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ صباح اليوم عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.// انتهى //13:41ت م0030

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