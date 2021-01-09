السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, والأجزاء المجاورة لها.

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12:38ت م

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