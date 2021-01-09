السعودية اليوم / 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23309 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.379.103 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 61.381 حالة وفاة .

// انتهى //

11:56ت م

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موسكو 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23309 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و470 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.379.103 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 61.381 حالة وفاة .// انتهى //11:56ت م0021

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