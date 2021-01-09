السعودية اليوم / جوزيب بوريل يجري اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا



بروكسل 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

أجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا ديميكي ميكونين .

وأوضح جوزيب بوريل في بيان له، أن الاتصال تناول الوضع في إقليم التيغراي، مؤكداً ضرورة دخول الإغاثة الإنسانية للإقليم .

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11:55ت م

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