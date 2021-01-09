السعودية اليوم / تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18222 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.431.639 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.798 حالة وفاة .

// انتهى //

09:51ت م

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نيودلهي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18222 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و228 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.431.639 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.798 حالة وفاة .// انتهى //09:51ت م0015

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