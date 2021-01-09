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شاهد..عبور أول قادم من قطر إلى السعودية عبر منفذ سلوى

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محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

دخلت أول سيارة قطرية إلى المملكة العربية السعودية اليوم السبت عبر منفذ سلوى الحدوي بعد إعادة افتتاحه.

 

يذكر أن المملكة العربية السعودية وقطر توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين اعتباراً من مساء الاثنين الماضي، تزامناً مع انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا.

بالفيديو..عبور أول قادم من #قطر إلى #السعودية عبر#منفذ_سلوىhttps://t.co/jn8xnv17YE#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/TEJXe59Cgm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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