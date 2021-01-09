الحارثي : هذه الفئات مستثناة من الرخصة المهنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتخصص في الأنظمة واللوائح التعليمية والتعليم الالكتروني، المدرب عادل الحارثي أن هناك فئات من شاغلي الوظائف التعليمية ليست بحاجة للحصول على اختبار الرخصة المهنية بشكل اختياري ومؤقت.

الفئات المستثناة من الرخصة المهنية

وقال الحارثي إن هذه الفئات تشمل من هم على رتبة مساعد معلم أو على رتبة معلم في المستوى 6 الدرجة 2 فأعلى، من هم على رتبة ممارس في المستوى 4 من شاغلي الدرجة 5 فأعلى ، ومن على رتبة معلم متقدم في المستوى 3 من شاغلي الدرجة 6 فأعلى إضافة إلى من يرغب بالتقاعد قبل عام 2025.

واستدرك الحارثي بالقول إنه لا حاجة لدخول الرخصة المهنية لهذه الفئات إلا في حال الرغبة في الترقية فلابد من اختبار الرخصة.

موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب كانت قد أعلنت أن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30/5/2021م، حيث تصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلًا دون الجامعي.



