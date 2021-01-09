الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

شاهد.. شجاعة مواطن في إنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان بعسير

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدى مواطن شجاعة منقطعة النظير حين خاطر بحياته لإنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو متداول متابعات الخليج 365 وهو يلقي بنفسه في مجرى السيل لالتقاط الطفل الذي جرفته المياه المتدفقة بقوة شديدة.

وتمكن متابعات الخليج 365 من إنقاذ الطفل قبل أن يصل إلى منحدر سحيق وتغمره المياه بشكل كامل.

وفي وقت لاحق أفاد الحساب الذي نشر المقطع على تويتر أن صحة الطفل والبطل الذي أنقذه بخير.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في وقت سابق من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وظهران الجنوب ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.



