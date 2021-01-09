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فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها

أكد تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي قبل دخول المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر عبور أول مواطن قطري بعد استئناف حركة الدخول والخروج بين البلدين في إطار المصالحة الخليجية.

وفي مقطع فيديو بعد إنهاء إجراءات الدخول إلى السعودية قال متابعات الخليج 365 القطري إن الإجراءات كانت سهلة مشيرًا إلى سعادة الشعب القطري والشعوب الخليجية بوجه عام بعودة المياه إلى مجاريها وبعودة اللحمة الخليجية.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود فحص كشرط للدخول إلى السعودية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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