فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر عبور أول مواطن قطري بعد استئناف حركة الدخول والخروج بين البلدين في إطار المصالحة الخليجية.

وفي مقطع فيديو بعد إنهاء إجراءات الدخول إلى السعودية قال متابعات الخليج 365 القطري إن الإجراءات كانت سهلة مشيرًا إلى سعادة الشعب القطري والشعوب الخليجية بوجه عام بعودة المياه إلى مجاريها وبعودة اللحمة الخليجية.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود فحص كورونا كشرط للدخول إلى السعودية.



