شكرا لقرائتكم خبر عن العمري: المملكة حرصت منذ عهد المؤسس على نشر العدل والأمان بين مواطنيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري حرص دولتنا منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع، في تعليمها ومنابرها الدعوية والإعلامية.

وحذر الشيخ العمري خلال محاضرة توعوية بمحافظة الكامل بعنوان: (الصلاة نور) ضمن الزيارة التفقدية للوقوف على العمل الميداني والتوعوي بالمحافظة ومتابعة تنفيذ حملتي (الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور) من التحزب والانتماء إلى الجماعات وخطورة الخوارج وأفكارهم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور الشراكات وتفعيل حملة الصلاة نور والخوارج شرار الخلق في جميع الوسائل المتاحة وهي من ضمن البرامج التوعوية والوقائية التي تنفذها الهيئة في المحافظة.

وتناول أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم متطرقا في حديثه إلى فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

والتقى العمري برئيس هيئة الكامل الشيخ وليد الصبحي ومنسوبي الهيئة واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ حملتي (الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور)

يذكر أن حملة (الصلاة نور، وحملة الخوارج شرار الخلق) أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتهدف إلى حث المجتمع على إقامة الصلاة وبيان أهميتها وعظم هذه الشعيرة المباركة والتحذير من الجماعات الإرهابية والخوارج.