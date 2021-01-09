شروط دخول القطريين إلى المملكة

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حددت وزارة الداخلية، شروط دخول القطريين إلى المملكةبعد فتح حدودها مع قطر في قمة العلا.
وتضمنت الشروط إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام.
كما يتم الفحص المخبري بالكشف عن البيولوجيا الجزيئية من خلال أخذ عينات تنفسية، للبحث فيها عن وجود الفيروس، وتسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة فيروسية، وبالتالي يتم معرفة ما إذا كانت محملة بالفيروسات أم لا.
ووفرت وزارة الصحة طواقم طبية في منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي.
Source slaati
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