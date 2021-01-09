تفاصيل الحادث الذي أودي بحياة أسرة بأكملها في جازان

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كشفت الإدارة العامة للمرور في جازان، تفاصيل حادث التصادم الذي أودى أول من أمس في محافظة العارضة بحياة أسرة بكاملها مكونة من مواطن وزوجته وابنتهما، على الطريق الرابط بين محافظة “العارضة الخوبة”.
وقال مدير مرور جازان العقيد علي بن سعيد المالكي إن الحادث وقع بسبب التجاوز الخاطئ في منطقة يمنع التجاوز فيها.
وأوضح أن طريق “العارضة الخوبة” أو غيره من الطرق تتابع من قِبل دوريات المرور وترصد فيها المخالفات بشكل مستمر.
Source slaati
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