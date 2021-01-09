“الخطوط السعودية” تؤكد استعدادها لتشغيل الرحلات الدولية نهاية مارس

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السعودية إبراهيم الكشي مساء أمس (الجمعة)، استعداد الشركة لإعادة تشغيل كل رحلاتها الدولية في 31 مارس المقبل، وذلك بعد صدور قرار بالسماح للمواطنین بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

وأوضح الكشي، أن الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، ستكون على أتم الاستعداد لإعادة تشغيل كل رحلاتها الدولية في 31 مارس.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلیة، قد أعلن عن صدور قرار بالسماح للمواطنین بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من 31 مارس المقبل، وكذلك رفع تعلیق رحلات الطیران الدولیة بشكل كامل، وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

Source akhbaar24.argaam

