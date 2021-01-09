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قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما قدمه للمملكة من دعم منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
ونشر الربيعة صورة لخادم الحرمين الشريفين وهو يتلقى لقاح كورونا اليوم الجمعة وعلق عليها بقوله: صورة تغني عن ألف كلمة.
وثمن الربيعة حرص القيادة على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح والأمر ببذل الغالي والنفيس من أجل صحة الجميع.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الربيعة” معلقاً على صورة خادم الحرمين أثناء تلقيه لقاح كورونا: تُغني عن ألف كلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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