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“الربيعة” معلقاً على صورة خادم الحرمين أثناء تلقيه لقاح كورونا: تُغني عن ألف كلمة

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قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما قدمه للمملكة من دعم منذ بداية جائحة فيروس .

ونشر الربيعة صورة لخادم الحرمين الشريفين وهو يتلقى لقاح كورونا اليوم الجمعة وعلق عليها بقوله: صورة تغني عن ألف كلمة.

وثمن الربيعة حرص القيادة على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح والأمر ببذل الغالي والنفيس من أجل صحة الجميع.

Source akhbaar24.argaam


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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