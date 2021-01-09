قطر تعلن الشروط الصحية لدخول أراضيها عبر السعودية

أعلنت قطر اليوم السبت، عن إجراءات الدخول إليها عبر منفذ سلوي الحدودي مع السعودية، وتشمل شهادة فحص كورونا وحجزا فندقيا.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي -في بيان له نشرته وكالة الانباء القطرية عبر تويتر- أنه وفقًا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين إلى قطر اعتبارا من اليوم.

وأضاف البيان، أنه يلزم جميع القادمين إلى قطر عبر المنفذ الحدودي، بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وسيخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ«اكتشف قطر» قبل الوصول إلى قطر.

كما يجب على المسافرين من دولة قطر عبر المنفذ الحدودي إجراء حجز فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، أنه على جميع القادمين التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق «احتراز» المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

وأشار مركز الاتصال الحكومي، إلى أن هذه الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في قطر ودول العالم.

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