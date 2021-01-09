بالفيديو.. بدء دخول مواطنين قطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي

بدأ منذ قليل دخول المواطنين القطريين إلى السعودية، بعد إعادة فتح منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

ونشرت «العربية» -عبر تويتر- فيديو يبين عبور المواطنين القطريين لمنفذ سلوى، في طريقهم إلى المملكة، راصدة دخول سيارات تحمل لوحات قطر.

وكانت الجمارك السعودية أعلنت جاهزيتها لاستقبال ضيوف السعودية عبر المنفذ الحدودي، مؤكدة انتهاء كل الاستعدادات الفنية لفتح منفذ سلوى.

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