بالفيديو.. الجمارك تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى

أكدت الجمارك السعودية، اليوم السبت، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي.

ونشرت الجمارك –عبر حسابها على تويتر- فيديو لمنفذ سلوى البري، بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المواطنين والمسافرين.

وكانت قناة «الإخبارية» ذكرت صباح اليوم في تقرير لها، أن عددًا من المسؤولين الكبار وصلوا الى منفذ سلوى، مثل رئيس التجمع الصحي بمحافظة العديد، وعدد من ضباط الجوازات.

وأشار التقرير إلى أن حرس الحدود قام بعدة إجراءات في منفذ سلوى، مثل إزالة الحواجز الأسمنتية في عدد من المواقع، إضافة إلى تواجد الكلاب البوليسية الخاصة بالجمارك.

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