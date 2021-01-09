عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي

عبرت منذ قليل، أول سيارة قطرية للسعودية، عبر منفذ سلوى الحدودي، وذلك بعد إعادة افتتاحه، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وكانت الجمارك أعلنت اليوم السبت، عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى، كما قامت قوات حرس الحدود بإزالة الحواجز الأسمنتية، فيما تواجدت بالمنفذ قطاعات الجوازات والجمارك.

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