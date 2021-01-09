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عبور أول سيارة قطرية لمنفذ سلوى الحدودي

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الرياض - محمد عبدالله - الجمارك أعلنت جاهزيتها لفتح المعبر

عبرت منذ قليل، أول سيارة قطرية للسعودية، عبر منفذ سلوى الحدودي، وذلك بعد إعادة افتتاحه، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وكانت الجمارك أعلنت اليوم السبت، عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى، كما قامت قوات حرس الحدود بإزالة الحواجز الأسمنتية، فيما تواجدت بالمنفذ قطاعات الجوازات والجمارك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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