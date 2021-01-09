الجوازات: تأشيرة الخروج النهائي لرب الأسرة تشمل التابعين خارج المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين، حتى لو كانوا خارج المملكة.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر ردًّا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص- أنه «في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد».

وقال المقيم في استفساره، إنه استخرج تأشيرة خروج نهائي وأولاده متواجدون خارج المملكة، فهل يشملهم الخروج النهائي؟

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً، وذلك بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو مقيم لصاحب العمل.

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