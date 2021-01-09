الحقباني: منفذ سلوى شريان حيوي لتدفق المنتجات السعودية إلى قطر

أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، أن منفذ سلوى الحدودي، يعتبر شريانًا حيويًّا لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية.

وقال الحقباني –عبر حسابه على تويتر- : «نؤكد جاهزيتنا لاستقبال ضيوف المملكة القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريان حيوي لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية، وعنصرًا مهمًّا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».

وكانت الجمارك أعلنت صباح اليوم، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي، في الوقت الذي قام فيه حرس الحدود (وفقًا لقناة الإخبارية) بإزالة الحواجز الأسمنتية في عدد من المواقع بمنفذ سلوى.

اقرا أيضًا:

بالفيديو.. اكتمال استعدادات تشغيل منفذ سلوى.. وحرس الحدود يزيل الحواجز

بالفيديو.. الجمارك تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى