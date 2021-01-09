بالفيديو.. اكتمال استعدادات تشغيل منفذ سلوى.. وحرس الحدود يزيل الحواجز

كثفت الأجهزة الحكومية في منفذ سلوى البري، من استعدادها لتشغيل المنفذ؛ حيث تدل المؤشرات على اكتمال الإجراءات الفنية للتشغيل بنسبة بلغت 100%.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها أن كافة القطاعات الحكومية مستعدة لتشغيل المنفذ، مثل حرس الحدود والجمارك والجوازات وغيرها من الجهات المعنية.

وأضاف التقرير أنه وصل صباح اليوم السبت عدد من المسؤولين الكبار الى منفذ سلوى، مثل رئيس التجمع الصحي بمحافظة العديد، وعدد من ضباط الجوازات.

وأشار التقرير إلى أن حرس الحدود قام بعدة إجراءات في منفذ سلوى، مثل إزالة الحواجز الإسمنتية في عدد من المواقع، إضافة إلى تواجد الكلاب البوليسية الخاصة بالجمارك.

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