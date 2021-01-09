الشيخ السديس يطمئن على صحة مؤذن المسجد الحرام

اطمأنَّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، على الحالة الصحية لمؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي الذي يرقد في أحد مستشفيات مكة المكرمة حاليًا.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين –عبر موقعها الإلكتروني- أنَّ الشيخ السديس أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي، اطمأنَّ خلاله على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

كما أكَّد للشيخ فاروق، على اهتمام ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين والعاملين فيهما والحرص على سلامتهم .

من جانبه شكر الشيخ فاروق حضراوي حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- داعيًا الله أن ينعم على حكومة خادم الحرمين وشعبها بدوام الصحة والعافية.

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