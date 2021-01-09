كيفية إصدار بدل فاقد رخصة قيادة 1442 والمستندات المطلوبة وطريقة الدفع

في حالة فقدان أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الوثيقة التي تسمح له بقيادة مركبته، فإنه من الممكن إصدار بدل فاقد رخصة قيادة 1442 بكل سهولة، وذلك بعد توفير المستندات المطلوبة ودفع الرسوم التي حددتها الإدارة العامة للمرور وهي بقيمة 100 ريال سعودي لجميع أنواع المركبات، وبالتالي يستطيع صاحب المركبة السير في جميع الطرق دون أي مشكلة، أو تطبيق غرامات عليه أو سحب السيارة منه.

كيفية إصدار بدل فاقد رخصة قيادة 1442

وننشر من خلال موقعنا “سعودية نيوز” المستندات المطلوبة من أجل إصدار بدل فاقد رخصة قيادة 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك على النحو الآتي:

يجب في البداية تحميل نموذج طلب استخراج الرخصة وتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم طباعته.

توفير شهادة الفحص الفني سارية الصلاحية.

كما يجب توفير نسخة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات.

نشر إعلان في صحيفة محلية.

ثمّ أصل بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المركبة.

إحضار نسخة من وثيقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة للمقيمين.

من بين المستندات أيضًا، إحضار صورتين شخصيتين مقاس 4×6.

أخيرًا، يجب توفير نسخة من كرت العائلة أو ما يُفيد بأن صاحب السيارة أعزب.

خطوات دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة بدل فاقد

فيما يمكن دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة بدل فاقد في السعودية، بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي أو أي بنك آخر يوفر هذه الخدمة، وذلك باتباع الخطوات الآتية: