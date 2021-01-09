الحصول علي رخصة محاماة في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

الحصول علي رخصة محاماة في السعودية من الموضوعات التي كثيرا ما يتسائل عن الأفراد في المملكة للتعرف علي كل ما يتعلق بها، للانضمام للمجال القضائي.

ووضعت وزارة العدل السعودية العديد من الضوابط والنقاط المهمة للانضمام إلي المحاماة ومجال القضاء حيث يعتبر من المجالات الحساسة للغاية التي تطلب الحذر الشديد، ونتاول في السطور التالية شروط الحصول علي رخصة المحاماة بالسعودية، وشروط فتح مكتب استشارات قانونية، بالإضافة إلي شروط التدريب في المكاتب والأوراق المطلوبة للحصول علي رخصة محاماة وغيرها من المعلومات الهامة.

شروط الحصول علي رخصة محاماة في السعودية

حددت وزارة العدل السعودية، عدد من الشروط الواجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول علي رخصة المحاماة في المملكة علي النحو التالي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم قد حصل علي شهادة من كلية الشريعة أو علي درجة البكالوريوس في تخصصات الأنظمة القانونية.

يسمح للمتقدم الذي قد حصل علي دبلومة خاصة بدراسة القانون بعد الانتهاء من دراست الجامعية بشرط أن تكون مقدمة من معهد الإدارة العامة وتكون دبلومة خاصة بدراسة أنظمة القانون.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم في السعودية.

في حالة الحصول المتقدم علي درجة الدكتوراه في مجال دراسته والتخصص يمكنه الحصول علي رخصة مزوالة المهنة فورا ولا يوجد حاجة للتأكيد من التدريب في مكان ما، وفي حالة الحصول علي البكالوريوس فقط فيجب عليه التدريب لمدة لا تقل عن 3 سنوات للحصول علي الرخصة، وتكون سنة واحدة في حالة الحصول علي الماجستير.

يشترط أن يكون المتقدم مشهود له بحسن السلوك وأن يكون متصف بالأخلاق الحميدة.

ألا يكون المتقدم مشاغب أو سئ السلوك.

لابد أن يكون سجل المتقدم الآمني نظيف ولا يكون له سابقة تمس الأمانة أو الشرف.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص محاماة

حددت وزارة العدل السعودية عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي ترخيص محاماة في السعودية علي أن يتم تقديم الأوراق الأصل منها وصورة منها وهي علي النحو التالي:

الأوراق الخاصة التي تثبت هوية الشخص المتقدم. شهادة المؤهل الدراسي ولابد أن تكون رسمية وموقعة من الجهات الرسمية. صورة شخصية حديثة بمقاس 4*6 وتكون بخلفية بيضاء، والمستندات التي تثبت عدم مزاولة أي مهنة أخري. الأوراق التي تثبت عمله في المحاماة من قبل عن طريق تقديم شهادة خبرة أو شهادة تدريب بموجب عقد عمل والمسمي الوظيفي وطبيعة العمل وتكون الشهادة موقعة. أن يتقدم شهادة ثبت في مجالات التدريب والخبرة والحصول علي شهادة في تخصصات القضاء داخل أو خارج المملكة ومنها : “هيئة الإفتاء السعودية، جهة حكومية خاصة بمجال الفقه والشريعة والقوانين، عمل كاستشاري في جهة حكومية أو خاصة، عمل في وزارة الداخلية السعودية أو عمل بالإدعاء العام، عمل في الكتابة بوزارة العدل أو في الديوان”.

شروط فتح مكتب استشارات قانونية في السعودية

وضعت وزارة العدل السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها لفتح مكتب استشارات قانونية في المملكة حيث جاءت علي النحو التالي:

أن يتقدم الشخص الراغب في فتح المكتب بجميع الأوراق وتكون صحيحة.

يشترط الحصول علي ترخيص منشأة قانوينة من الجهات المختصة.

لابد أن يكون الترخيص معتمد من قبل جميع الجهات المعينة كما يكون له صفة اعتبارية.

يشترط أن يكون للمكتب سجل تجاري ويتم تحديثه دوريا.

التأكد من رخصة مزاولة مهنة المحاماة وتكون سارية.

التقديم بالأوراق عن طريق البوابة الإلكترونية عضويتي وتقديم طلب فتح مكتب استشارات بشكل إلكتروني، عن طريق تسجيل الدخول واختيار طلب إصدار سجل تجاري من الخدمات الإلكترونية واستكمال البيانات.

الحصول علي رقم سجل تجاري ورقم رخصة منشأة قانونية .

بعد الانتهاء من الأوراق والخطوات السابقة يكون المتقدم جاهز لفتح مكتب الاستشارات.

شروط التدريب في مكاتب المحاماة بالسعودية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول علي التدريب في مكاتب المحاماة بالسعودية في الجهات القضائية منها: