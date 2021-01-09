وزارة الصحة: حساسية الطعام ليست مانعًا من أخذ لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة، أن حساسية الطعام أو الروائح أو الحيوانات، ليست مانعًا من أخذ لقاح كورونا، وأن المانع هو الحساسية المفرطة التي تتعلق باللقاحات القابلة للحقن.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يمنع أخذ لقاح كورونا لمن لديه حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن».

وتابعت وزارة الصحة «أن الحساسية غير المفرطة بأنواعها، والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن، مثل: حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف، أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية، ليست موانع للتطعيم».

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، مثل الربو وأمراض القلب، هم من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا (فايزر بيونتيك).

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