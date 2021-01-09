الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وعوالق ترابية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن «أضم» بمكة المكرمة تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد، والسيول.

كما أن هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مناطق مكة المكرمة «الطائف، العرضيات، ميسان، الخرمة، العاصمة المقدسة، الكامل، بحر، الليث، جدة، رابغ» والباحة «الحجرة، المندق، قلوة، الباحة» وحائل «الشنان، الغزالة، حائل، موقق، الحائط» والجوف «سكاكا، طبرجل».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، نفس الحالة المناخية تشهدها مناطق الباحة «بلجرشي،بني حسن، المندق،الحجرة، المخواة» وعسير «أبها، المجاردة،النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، ظهران الجنوب، محايل».

فيما تشهد منطقة المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة» عوالق ترابية مصحوبة بتدني في مدى الرؤية.

وأيضًا، هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على «الدرب، جازان، فرسان» بمنطقة جازان و«البرك» بعسير، و«الجبيل» بالمنطقة الشرقية.

كما أن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على «بيشه» بمنطقة عسير و«المويه، تربة» بمكة المكرمة، و«الحناكية، المدينة المنورة، المهد».