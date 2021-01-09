الغذاء والدواء: نراقب مواقع وحسابات ترويج لمنتجات مجهولة على الإنترنت

جدَّدت هيئة الغذاء والدواء تأكيدها من مراقبتها لمواقع التواصل التي تروِّج لمنتجات ومستحضرات مجهولة، مشيرة إلى أنَّ أصحابها والمشاركين فيها عرضة للمساءلة النظامية.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنَّها «تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروِّج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، وتقوم بمتابعة من يسوقها داخل المملكة».

وحذرت هيئة الغذاء والدواء «كل من يشارك في ترويجها داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة، من أنه سيكون عُرضة للمُساءلة النظامية».

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