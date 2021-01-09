أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى لقاح كورونا.. والسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021م منها: خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، والسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18/8/1442هـ، وأمطار رعدية على 7 مناطق غدًا السبت.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 - 8 - 1442 هـ

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18/8/1442هـ الموافق 31/3/2021م، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

«التقاعد»: صرف 83 مليار ريال معاشات للمستفيدين خلال 2020

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن منجزاتها السنوية لعام 2020، مؤكدةً أن إجمالي المبالغ المصروفة خلال العام للمعاشات التقاعدية تجاوز 83 مليار ريال لأكثر من 1.2 مليون عميل بين متقاعد ومستفيد.

الوزير الفالح: الهجوم على محطتي أرامكو تم بطائرات «درون مفخخة»

أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن «حادث الاستهداف المحدود الذي تعرضت له محطتا الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض؛ سببه هجوم من طائرات، درون مفخخة، بدون طيار».

«مدني أبها» تسيطر على حريق اندلع بموقع لتجميع السكراب

نجحت فرق الدفاع المدني بأبها، مساء اليوم الجمعة، في إخماد حريق اندلع بموقع لتجميع السكراب بصناعية أبها.

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

«الجوازات»: استقبال العاملات المنزليات بتأشيرة خروج وعودة تحت مسؤولية صاحب العمل

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، عن أن استقبال العاملات المنزليات بتأشيرة خروج وعودة تحت مسؤولية صاحب العمل.

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية على 7 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية السبت، التي تكون مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

ترقب لإعلان أسعار البنزين الجديدة عن يناير

يترقَّب المواطنون والمقيمون بشغف بالغ ما سوف تعلنه شركة «أرامكو» بشأن الأسعار الجديدة للبنزين، مساء الأحد المقبل، التي سيتم العمل بها بدايةً من صباح الاثنين، الحادي عشر من يناير الجاري.

صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية

حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية، مشيرًا إلى أنواع المنشآت التي يدعمها الصندوق.

إغلاق مؤقت لطريق الهدا بسبب هطول الأمطار

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف، بشكل مؤقت، احترازيًّا بسبب هطول الأمطار.

المنصة الوطنية للتبرع تحصد 127 ألف متبرع منذ انطلاقتها منتصف 2020

حصدت المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» منذ انطلاقها منتصف عام 2020؛ 251 ألف مستفيد و127 ألف متبرع؛ وذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل يساهم في تطوير آليات عمل القطاع غير الربحي في المملكة، ويُعزز قيمة العطاء ويحوكم عمليات التبرع بشكل عام.

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