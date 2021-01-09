«متحدث الصحة»: لقاح كورونا ليس شرطًا للسفر.. والمسجلون بـ«صحتي» تجاوزوا المليون

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإقبال على أخذ لقاح كورونا زاد بشكل كبير وإيحابي بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز‏‫، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وخلال تصريحات لقناة «الإخبارية»، تحدث العبدالعالي عن الإجراءات الصحية الجديدة المتزامنة مع قرار فتح السفر في 18 شعبان المقبل، قائلًا: سيتم توفير كل الإجراءات التي ستواكب السفر من البروتوكولات والاحترازات الوقائية للجميع.

وردًا على تساؤل بشأن ما إذا كان هناك ارتباط بين السماح بالسفر من عدمه لمن لم يأخذ لقاح كورونا؟ أكد متحدث الصحة، أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للسماح بالسفر إلى الخارج، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن هناك دراسة لهذه الاشتراطات.

وأوضح متحدث الصحة، أن عدد المسجلين في تطبيق «صحتي» تجاوزت المليون شخص، وخطة الوزارة قائمة على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات.

وكشف العبدالعالي عن افتتاح مراكز لقاحات قريبًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق المملكة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.